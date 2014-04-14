Российские СМИ хотят захватить крымский медиа-рынок

Федеральные издания устремились в Крым. Как выяснили «Известия», свои представительства на полуострове создадут «Аргументы и факты» и «Российская газета», а «Комсомольская правда» расширит штат и вдвое увеличит тиражи. После смены власти в Украине издатели оказались в блокаде и решили переориентироваться на рынок нового российского субъекта.

Как пояснил «Известиям» главный редактор «АиФ» и президент ИД «Аргументы и факты» Николай Зятьков, российские издания интересуются Крымом по экономическим соображениям. С одной стороны, республиканский рынок свободен, с другой — РГ, «Комсомолка», «АиФ» и другие российские издания закрывают свои подразделения в Украине из-за цензуры со стороны местных властей.

Так с 10 апреля редакция газеты «Жизнь» в Украине прекратила работу.

Крым в этой связи — рынок очень интересный и выгодный для СМИ, так как в летний период спрос на прессу увеличивается в несколько раз.

"Сейчас мы ищем партнеров в Крыму, которые займутся выпуском, — продолжает Зятьков. — Наши представители провели переговоры с несколькими заинтересованными людьми. Мы сформулируем требования и объявим открытый конкурс. Победители будут выпускать «АиФ» по франшизе. Мы дадим им права и федеральный контент, а они, в свою очередь, будут платить за их использование".

В прошлом месяце «АиФ» приобрело московское правительство. Новые владельцы пообещали не вмешиваться в редакционную политику. В ближайшее время руководство «АиФ» намерено собрать редакцию в Крыму и распространять еженедельник тиражом более 5 тыс. экземпляров.