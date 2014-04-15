Население Украины в феврале сократилось на 15,6 тыс. человек

Численность населения Украины в феврале 2014 года сократилась на 15,6 тыс. человек и на 1 марта составила 45 млн 395 тыс. жителей, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, количество новорожденных на 1 марта составило 81 794 человек, умерших – 119 563 человек.

В январе население Украины также сокращалось и на 1 февраля составляло 45 млн 410 тыс. человек.

По сравнению с показателем на 1 марта 2013 года население сократилось на 133,8 тыс. человек.

Согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.

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