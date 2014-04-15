В Украине определили города, где легче всего найти работу

В Тернопольской области самые маленькие зарплаты – там люди в среднем получают 2359 грн. Рабочих мест нет – всего трудоустроены 56%. Именно этот регион занимает первую позицию по уровню безработицы в рейтинге социальной защиты граждан, представленном Наталией Королевской, передает ТСН.ua.

Социальный рейтинг регионов – это первый проект Института социальной защиты граждан, соучредителем которого является Наталия Королевская. Проект показывает правдивую ситуацию в стране.

"Лучшие специалисты подробно проанализировали каждую область по шести ключевым направлениям: состояние рынка труда, возможность трудоустройства, уровень безработицы, уровень оплаты труда, защита семьи и детей, оздоровление детей. Таким образом, можно увидеть реальную ситуацию, которую часто пытаются спрятать с помощью жонглирования цифрами", - рассказала экс-министр социальной политики Наталия Королевская.

Так, легче всего найти работу в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях. А вот в западных областях и на Полтавщине – наоборот. Здесь самый большой уровень безработицы. В Одесской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях – больше всего шансов устроится на работу через центры занятости.

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В 2013 году, согласно реальному индексу, наиболее высокие зарплаты получали люди в Херсоне, Кировограде, Николаеве, Виннице, Киеве, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах. В то время как в Закарпатье, Запорожской, Харьковской, Черниговской и Николаевской областях был самый высокий уровень задолженности. Не менее важным фактором уровня жизни является количество усыновлений. Реальные показатели по Украине такие: усыновить ребенка чаще всего берутся в Херсонской, Черкасской, Волынской, Киевской и Черновицкой областях. Создает рейтинг команда специалистов, которые непосредственно работают с людьми на местах. Наши эксперты - лучшие в стране и знают, чем живет каждый регион. Они исследуют главные животрепещущие вопросы украинцев – чем живет каждый и в чем нуждается. Сооснователь и директор Института Василий Кострица, заслуженный профессор Академии труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины заверил, что главная задача Института – стать социальным щитом для людей: "Чтобы каждый пенсионер, чернобылец или социальный работник понимал общее направление движения и мог увидеть себя через год, три, пять, десять лет. Работа над документом уже завершается. И скоро мы представим его общественности", - рассказал он.

В свою очередь, глава экспертного совета Института, доктор экономических наук, проректор Киевского национального экономического университета Анатолий Колот, отметил, что разработанный командой Наталии Королевской Социальный рейтинг, позволит беспрерывно мониторить развитие социальной сферы в каждом регионе, выявлять и молниеносно решать проблемы.

"Когда я работала министром социальной политики, я своими глазами увидела столько людского горя, что, скажу честно, мне было очень сложно сдерживать эмоции и не принимать всё близко к сердцу. Те, кто когда-то бывал в санаториях для ветеранов, интернатах для детей-инвалидов и детей-сирот, реабилитационных центрах, территориальных центрах социальной помощи поймут, о чем я говорю. Проработав год на посту министра, для себя я осознала, что теперь проблемы и боль всех, кто нуждается в поддержке и защите, это уже и мои проблемы", - сказала Королевская.

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