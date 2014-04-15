Объем соцвыплат в первом квартале вырос до 64 млрд грн

Объем пенсионных и других социальных выплат в 1-м квартале 2014 году составил 63,7 млрд грн, что на 1,5 млрд грн (3%) больше аналогичного показателя 2013 года, говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ), размещенном на ведомственном сайте.

«Общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты в январе-марте 2014 года составила 63,7 млрд грн, что на 1,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пенсии назначены 108,4 тыс. граждан, а 139 тыс. работающих пенсионеров проведен перерасчет пенсий», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ПФУ подчеркнули, что пенсионеры, переехавшие из Крыма, также получают пенсии. По информации Фонда, с 24 марта в органы ведомства обратились 1416 граждан с просьбой организовать им пенсионные выплаты по новому месту проживания.

Как сообщал УНИАН, ранее министр социальной политики Людмила Денисова отмечала, что, несмотря на ситуацию в стране, социальная сфера работает стабильно и бесперебойно. По ее словам, в ближайшее время правительство примет постановление, в соответствии с которым увеличится размер ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая ветеранам войны и жертвам нацистских преследований. Также будет проведена индексация пенсий, поскольку на сегодняшний день инфляция составляет 3%.

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