В Украине уровень безработицы снизился до 1,8%

Уровень безработицы в Украине в марте снизился до 1,8% против показателя 1,9% в феврале и январе текущего года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В абсолютных цифрах количество безработных составило 512,8 тыс. человек, из которых пособие получали 415,2 тыс. человек.

Размер пособия по безработице в среднем вырос на 127 грн и составил 1268 грн.

Нагрузка на одно рабочее место составила 7 человек на место.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в феврале остался на январском уровне и составил 1,9% к общему числу работоспособного населения страны. Количество безработных составило 536,3 тыс. человек, из них пособие по безработице получали 442,5 тыс. человек. При этом средний размер пособия по безработице сократился на 34 грн – до 1141 грн.

