Кабмин финансирует только защищенные расходы госбюджета — Шлапак

В настоящее время правительство финансирует исключительно защищенные расходы госбюджета, заявил в ходе выступления в парламенте министр финансов Украины Александр Шлапак.

Министр отметил, что прежнее правительство оказывало давление на курс национальной валюты за счет чрезмерного использования средств на капитальные расходы, выбрасывая огромные средства с единого казначейского счета.

«Как раз у нас этого нет. Мы оплачиваем исключительно защищенные расходы. Это заработная плата, помощь семьям с детьми, расходы на армию, возмещение налога на добавленную стоимость, и я хочу это подчеркнуть. Есть жесткая позиция правительства и премьер-министра по этому вопросу», - сказал Шлапак.

Министр подчеркнул, что это позволяет снизить давление на валютный рынок и помочь Национальному банку справиться с валютным кризисом без расходования золотовалютных резервов.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.

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