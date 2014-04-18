Объем кредитов Пенсионному фонду к началу марта составлял 51 млрд гривень

Объем кредитов, выданных Пенсионному фонду Украины из государственного бюджета, на момент начала работы нового правительства составлял 51 млрд грн, заявил в ходе выступления в парламенте на Часе вопросов к правительству министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Бюджет был вынужден гасить квазидефициты других структур. На момент нашего прихода (начала работы нового правительства - УНИАН) только кредитов Пенсионному фонду было выдано на 51 млрд грн», - сказал министр.

При этом он отметил, что не меньшие средства тратились на погашение дефицитов других структур.

«Дефицит бюджета НАК «Нафтогаз Украины» только на этот год составляет 46 млрд грн. Такая структура, как «Укравтодор», - порядка 67% доходов отправляла на погашение кредитов. А по сути это не доходы, а средства бюджета», - отметил Шлапак.

Кроме того, он сообщил, что по факту на начало марта в экономике страны переплаты по налогу на прибыль составляли порядка 37 млрд грн, невозвращенный НДС - более 20 млрд. "При этом на едином казначейском счете был ноль, а обязательств - на 80 млрд грн. Мы "съели" 33 млрд грн специального фонда бюджета, 29 млрд местных бюджетов, 10 млрд – социальных фондов", - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году. Вместе с тем, к декабрю 2013 года состояние государственных финансов оказалось в столь плачевном состоянии, что выплата пенсий стала возможной только с привлечением кредитов, в первую очередь из бюджета. При этом бюджет наполнялся посредством выхода Минфина на внутренний рынок заимствований.

