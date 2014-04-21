Мигрантов в РФ обязали подтверждать знание языка, истории и законов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 4 апреля 2014 года и одобрен Советом Федерации 16 апреля 2014 года.

«Федеральный закон направлен на совершенствование миграционного законодательства Российской Федерации в части, касающейся введения обязательного документального подтверждения знания русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации для иностранных граждан, получающих разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу либо патент, за исключением высококвалифицированных специалистов», - говорится в сообщении.

Федеральным законом в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» вносятся соответствующие изменения и определяется порядок подтверждения иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации.

Кроме того, Федеральным законом предусмотрено, что иностранные граждане, которым вид на жительство или разрешение на работу были выданы до 1 января 2015 г., представляют документ, подтверждающий владение русским языком, знание ими истории России и основ законодательства Российской Федерации, при подаче заявления о продлении срока действия ранее выданного вида на жительство или разрешения на работу.

В законе указано, что освобождение распространяется на студентов учреждений профобразований и вузов, имеющих государственную аккредитацию по основным профессиональным программам.

Читайте такжеВ РФ вступил в силу закон об упрощенном порядке получения гражданства для русскоязычныхФедеральным законом устанавливается, что иностранный гражданин обязан подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации специальным документом. Это может быть сертификат, документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего образования), выданный образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года. Это также документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Федеральной миграционной службы России, в России работают более 1 млн граждан Украины.