Минсоцполитики: Правительство проиндексирует минимальную зарплату с мая
Правительство намерено индексировать минимальную заработную плату и пенсию с учетом показателя уровня инфляции с мая.
Об этом сообщила во время брифинга в Кабмине министр социальной политики Людмила Денисова .
"Минимальная заработная плата и пенсия будут проиндексированы на тот показатель инфляции, который уже есть" , - отметила она, - Мы обязаны это сделать. С мая мы это сделаем".
Согласно официальных данных, опубликованных Национальным банком Украины, инфляция в марте по сравнению с февралем 2014 г. составила 2,2%, ускоряя тем самым за этот период в 3,7 раз.
Читайте такжеВ Украине сохранят все соцвыплаты, пенсии и льготы - Денисова
Уровень инфляции с начала этого года, по данным НБУ, составил около 3 %.
Кроме этого, в марте увеличился индекс потребительских цен - до 3,4 % в сравнении с февралем - на 1,2 %.
Прожиточный минимум на сегодняшний день составляет 1176 грн и минимальная зарплата - 1218 грн.