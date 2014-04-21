Минсоцполитики: Правительство проиндексирует минимальную зарплату с мая

Об этом сообщила во время брифинга в Кабмине министр социальной политики Людмила Денисова .

"Минимальная заработная плата и пенсия будут проиндексированы на тот показатель инфляции, который уже есть" , - отметила она, - Мы обязаны это сделать. С мая мы это сделаем".

Согласно официальных данных, опубликованных Национальным банком Украины, инфляция в марте по сравнению с февралем 2014 г. составила 2,2%, ускоряя тем самым за этот период в 3,7 раз.

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Уровень инфляции с начала этого года, по данным НБУ, составил около 3 %.

Кроме этого, в марте увеличился индекс потребительских цен - до 3,4 % в сравнении с февралем - на 1,2 %.

Прожиточный минимум на сегодняшний день составляет 1176 грн и минимальная зарплата - 1218 грн.