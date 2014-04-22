Работникам «Укравтодора» обещают погасить долг по зарплате до мая

Правительство Украины обещает погасить около 355 млн грн просроченной задолженности по заработной плате перед работниками "Укравтодора" до первого мая, сообщил во время прямой линии глава Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) Валерий Черненко.

"До первого мая должны погасить все долги", - сказал Черненко.

Глава инспекции сообщил, что это поручение вице-премьера по региональной политике Владимира Гройсмана.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе глава "Укравтодора" Александр Малин сообщил, что невыполнение "Укравтодором" работ по ямочному ремонту связано с задолженностью по заработной плате перед работниками и отсутствием средств на закупку горюче-смазочных материалов и материалов для выполнения работ.

Всего "Укравтодор" в 2014 году намерен направить 3 млрд грн на ремонт дорог.

Справка УНИАН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра инфраструктуры.