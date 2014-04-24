Украинские товары в торговых сетях подорожают минимум на 10-15% - эксперт

Стоимость товаров украинского производства в торговых сетях в ближайшие месяцы вырастет по меньшей мере на 10-15% из-за нестабильности в стране, девальвации гривни и общей инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз журналистам озвучил директор департамента маркетинга компании "Украинский ритейл" Вячеслав Медведев.

«Не меньше чем на 10-15% (вырастут цены на товары – УНИАН). Они уже растут и уже есть где-то 10% роста», – сказал он.

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По словам Медведева, стоимость импортных товаров из-за девальвации национальной валюты вырастет ещё существенней в соответствии со снижением курса гривни. При этом эксперт отметил, что доля таких товаров на полках торговых сетей Украины не превышает 25-30%.

Вместе с тем, он подчеркнул, что дальнейший рост цен будет зависеть от политической и экономической ситуации в стране, а также валютных колебаний.

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Как сообщал УНИАН, с начала текущего года курс гривни к доллару США снизился более чем на 50%, достигнув 11 апреля на межбанковском валютном рынке пика в 13,80 грн/долл. После этого национальная валюта начала постепенно укрепляться, достигнув утром 24 апреля 11,45/11,65 грн за доллар.

