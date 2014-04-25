Пенсии и соцвыплаты в восточных регионах выплачиваются без задержек — Денисова

Пенсии и социальные пособия, в том числе пособия на детей, в восточных областях Украины выплачиваются своевременно и в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила министр социальной политики Людмила Денисова.

«В восточных регионах никаких проблем нет. На 100% была профинансирована пенсия. Пенсия закрыта по всей Украине, включая восточные регионы. Нет никаких проблем с выплатой детских пособий», - сказала Денисова.

В тоже время министр отметила, что были проблемы с доставкой пенсий в Славянск.

«Была задержка с доставкой пенсии. Это 135 человек, в восьми селах. Но ее сегодня доставили в сопровождении правоохранительных органов», - добавила Денисова.

Ранее, министр финансов Украины Александр Шлапак сообщал, что налоговые платежи из восточных регионов также поступают в обычном режиме.