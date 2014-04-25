Пенсии и соцвыплаты в восточных регионах выплачиваются без задержек — Денисова
Пенсии и соцвыплаты выплачиваются своевременно и в полном объеме.
Пенсии и социальные пособия, в том числе пособия на детей, в восточных областях Украины выплачиваются своевременно и в полном объеме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила министр социальной политики Людмила Денисова.
«В восточных регионах никаких проблем нет. На 100% была профинансирована пенсия. Пенсия закрыта по всей Украине, включая восточные регионы. Нет никаких проблем с выплатой детских пособий», - сказала Денисова.
В тоже время министр отметила, что были проблемы с доставкой пенсий в Славянск.
«Была задержка с доставкой пенсии. Это 135 человек, в восьми селах. Но ее сегодня доставили в сопровождении правоохранительных органов», - добавила Денисова.
Ранее, министр финансов Украины Александр Шлапак сообщал, что налоговые платежи из восточных регионов также поступают в обычном режиме.