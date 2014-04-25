В Минсоцполитики уверяют, что апрельские пенсии профинансированы в полном объеме

Пенсионные выплаты за апрель в Украине профинансированы в полном объеме на сумму 20,2 млрд грн, сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

“Согласно графику пенсионных выплат, с 4 по 25 число каждого месяца, апрельские пенсии уже профинансированы на 99,5%. Таким образом, каждый из 13,5 млн пенсионеров, проживающих в Украине, получит свою пенсию вовремя", - цитирует пресс-служба главу министерства Людмилу Денисову.

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По данным Минсоцполитики, по состоянию на 24 апреля завершено финансирование выплат пенсий банковскими учреждениями и через почтовые отделения.

Как сообщал УНИАН, ранее Минсоцполитики сообщило, что количество пенсионеров, получающих пенсию и денежную помощь в Украине, составляет 13,5 млн человек. Средний размер пенсий в Украине на 1 января 2014 года составлял 1 тыс. 526 грн.