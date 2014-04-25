Кабмин хочет ввести предельные цены на лекарства по рецептам

Кабинет министров Украины согласовывает проект постановления о введении в Украине предельных оптово-отпускных цен на лекарственные препараты, которые отпускаются по рецептам, что составляет примерно половину от общего количества препаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабмине заявил начальник отдела организации и предоставления выводов экономического обоснования расходов на продукцию фармацевтического рынка Государственной инспекции Украины по контролю за ценами Сергей Стаховский.

«При расчете цен будут приниматься во внимание цены на такие же препараты в соседних странах — Словакии, Болгарии, Молдове и Польше. Если подобные лекарственные препараты в этих странах не представлены, будут учитываться цены в Латвии, Сербии, Венгрии и Украине. Это механизм референтного ценообразования», - сказал Стаховский.

По его словам, граждане смогут из открытых источников узнать об установленной предельной цене лекарственного препарата и контролировать фармацевтический бизнес.

«Если установленные цены будут превышены, граждане смогут оперативно информировать об этом Госценинспекцию. В случае нарушения требований формирования, установления и использования установленных цен вся незаконно полученная выручка будет изыматься в бюджет, а на нарушителей — накладываться штрафы», - отметил представитель Госценинспекции.

В ходе брифинга он подтвердил, что на рынке фармпрепаратов действительно имеет место рост цен.

«Мы разделяем лекарства, цены на которые регулируются и не регулируются государством. На регулируемые препараты цены выросли на 60-70%, на нерегулируемые — на 100-120%», - сказал Стаховский.

В числе факторов, повлиявших на рост цен, он назвал девальвацию гривни и общеполитическую нестабильность в стране, а также информационный ажиотаж и панику.

«Введение 7%-го НДС на лекарства повлияло на ценообразование в незначительной степени. Зная ситуацию, когда завозились лекарства через посреднические структуры, таможенная стоимость товара росла в 2-3 раза», - сказал Стаховский.

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Как сообщал УНИАН, общественные организации, выступая от имени потребителей, неоднократно заявляли, что цены на импортные лекарства в Украине выше, чем в соседних странах. Более того, рост цен связан не только с колебанием курса валют и введением 7%-ного НДС на импорт лекарств, но и со злоупотреблением аптечных сетей дистрибьюторов, производителей.

23 апреля Антимонопольный комитет Украины заявил о начале исследования украинского рынка розничной торговли лекарственными средствами в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу существенного подорожания лекарств.

Справка УНИАН. В Украине зарегистрировано 12,9 тыс. лекарственных средств. Из них примерно 3,7 тыс. отечественного и 9,2 тыс. иностранного производства. Государственному регулированию подлежат приблизительно 4,5 тыс. наименований лекарственных средств. При этом стоимость лекарственных препаратов отечественного производства в 2013 году была примерно в 4 раза меньше стоимости лекарств иностранного производства.

В 2013 году количество аптек составило 14,8 тыс., включая 3,4 тыс. в сельской местности.