Средняя зарплата в Украине увеличилась до 3244 гривень

Средняя заработная плата одного штатного работника в Украине в январе-марте 2014 года увеличилась по сравнению с первым кварталом прошлого года на 5,3% - до 3244 грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в марте 2014 года увеличилась на 5,8% по сравнению с февралем текущего года — до 3586 грн.

Самая высокая средняя зарплата в первом квартале зафиксирована в Киев — 5026 грн, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года, а самая низкая — в Тернопольской области в размере 2277 грн.

По данным Госстата, наивысший уровень зарплат в первом квартале 2014 года зафиксирован в авиационном транспорте – 9920 грн, а самый низкий — в сфере почтовой связи и курьерской деятельности – 1856 грн.

Зарплаты выше средней в первом квартале зафиксированы в сфере финансов и страхования – 6663 грн, в научно-технической деятельности – 4858 грн, в сфере информации и телекоммуникаций – 4668 грн. Зарплаты в бюджетной сфере традиционно оказались существенно ниже среднего показателя. В частности, средняя зарплата в сфере здравоохранения в январе-марте составила 2283 грн, в сфере образования – 2535 грн.

Количество наемных работников в марте текущего года по сравнению с февралем осталось на том же уровне, что и в феврале, - 9,97 млн человек. В среднем один штатный работник в марте отработал 136 часов.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата штатного работника в Украине в феврале 2014 года увеличилась по сравнению с январем на 1,3%, а по сравнению с февралем 2013 года на 4,8% - до 3189 грн.

Реальный доход одного украинца в 2013 году составил 26,2 тыс. грн, что на 8% больше аналогичного показателя 2012 года, составлявшего 23,9 тыс. грн.

Читайте такжеУкраинцы зарабатывают в год всего 26 тысяч гривень