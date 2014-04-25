Долги по зарплате в Украине выросли до 1,13 млрд гривень

Задолженность по заработной плате в Украине в марте увеличилась по сравнению с показателем февраля на 12,8% и составила 1,13 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По данным Госстата, по сравнению с началом 2014 года задолженность по зарплате увеличилась на 39,3%, а по сравнению с мартом 2013 года - на 4,4%.

Как отмечается, 64,5% задолженности – долги экономически активных предприятий, 31,3% - предприятий-банкротов, а 4,2% - экономически неактивных предприятий.

Наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 510,45 млн грн, в сельском хозяйстве — 32,9 млн грн. В региональном разрезе наибольший объем задолженности сформировался в Киевской области – 147,7 млн грн, Харьковской — 132 млн грн и в Донецкой — 109,2 млн грн. При этом наименьший объем зафиксирован в Черновицкой области — 3,7 млн грн и Закарпатской — 5,2 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине в феврале увеличилась по сравнению с показателем января на 190 млн грн (23,5%) и составила 998 млн грн.

Уровень безработицы в марте снизился до 1,8% против 1,9% в феврале и январе текущего года.