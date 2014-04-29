Доходы туристической сферы Украины за год упали на 2,4%

Доходы субъектов туристической отрасли Украины в 2013 году снизились на 2,4% по сравнению с 2012 годом – до 6,497 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

По данным ведомства, из общей суммы доходов 95,4% (6,2 млрд грн) получили юридические лица, остальные 4,6% доходов (296,9 млн грн) получили физлица-предприниматели.

Согласно сообщению, сеть субъектов туристической деятельности (юридические и физические лица) в Украине в 2013 году выросла на 6,5% - до 5,7 тыс. При этом в структуре сети по видам туристической деятельности наиболее многочисленная категория - турагенты (75% от общего количества субъектов), наименьшая категория - субъекты, осуществляющие экскурсионную деятельность - 8,4%.

В Госстате также отметили, что в структуре юридических лиц, осуществлявших туристическую деятельность в прошлом году, 33,1% составили туроператоры (945 субъектов), 62,9% – турагенты (1 799 субъектов) и всего 4% - субъекты, осуществляющие экскурсионную деятельность (115).

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Вместе с тем, по информации Госстата, количество туристов – граждан Украины, которые были обслужены субъектами туристической отрасли, в 2013 году выросло на 18% по сравнению с 2012 годом – до 3,2 млн человек. При этом количество иностранных туристов, обслуженных отечественными субъектами туротрасли, в прошлом году снизилось на 14% - до 232 тыс. человек. Для большинства туристов (86%) основной целью путешествия была организация досуга и отдыха.

Как сообщалось, в прошлом году Госстат публиковал данные, согласно которым доходы субъектов туристической отрасли Украины в 2012 году выросли на 41,6% по сравнению с 2011 годом – до 6,991 млрд грн.