Рада может освободить от налогов некоторые лекарства

Народные депутаты от депутатских групп "Суверенная европейская Украина" и "Экономическое развитие" предлагают Верховной Раде в связи с несогласованностью некоторых законодательных актов освободить от налогообложения некоторые лекарственные средства и медицинские изделия, которые облагаются ввозной пошлиной по ставке 8,5%.

Авторами соответствующего законопроекта о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно освобождения от обложения пошлиной лекарственных средств и изделий медицинского назначения (№ 4768 от 24 апреля 2014 года) являются депутаты Владимир Дудка, Андрей Шипко, Виктор Развадовский и Игорь Еремеев.

«В связи с несогласованностью некоторых законодательных актов имеют место факты налогообложения некоторых лекарственных средств, разрешенных для применения в Украине и внесенных в Государственный реестр лекарственных средств, а также изделий медицинского назначения ввозной пошлиной по ставке восемь с половиной процентов. Понятно, что бремя уплаты этой пошлины ложится не на тех, кто продает лекарственные средства и изделия медицинского назначения, а на тех, кому они необходимы, то есть на население», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, некоторые лекарства и изделия медназначения, которые пользуются спросом, имеют завышенные цены, несмотря на то, что данная продукция необходима категории граждан, которая и без того нуждается в поддержке со стороны государства.

“Задачей законопроекта является снижение цен на указанную продукцию путем уменьшения ее стоимости на размер пошлины, который сейчас является одной из существенных составляющих цены», - говорится в пояснительной записке.

В частности, законопроект предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс Украины и Закон Украины «О Таможенном тарифе Украины» в части освобождения от обложения ввозной пошлиной лекарственных средств и изделий медицинского назначения по перечню, утвержденному Кабинетом Министров Украины. Авторы законопроекта не включили данный перечень в проект закона.

“Ожидается, что в связи с принятием акта будет устранена несогласованность, которая сегодня существует в законодательстве относительно налогообложения пошлиной лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Кроме того, ожидается снижение цен на указанную продукцию, что повысит социальную защиту наиболее уязвимых слоев населения Украины”.

Как сообщал УНИАН, общественные организации, выступая от имени потребителей, неоднократно заявляли, что цены на импортные лекарства в Украине выше, чем в соседних странах. Более того, рост цен связан не только с колебанием курса валют и введением 7-процентного НДС на импорт лекарств, но и со злоупотреблением аптечных сетей дистрибьюторов, производителей.

23 апреля Антимонопольный комитет Украины заявил о начале исследования украинского рынка розничной торговли лекарственными средствами в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу существенного подорожания лекарств.

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Справка УНИАН. В Украине зарегистрировано 12,9 тыс. лекарственных средств. Из них примерно 3,7 тыс. отечественного и 9,2 тыс. иностранного производства. Государственному регулированию подлежат приблизительно 4,5 тыс. наименований лекарственных средств. При этом стоимость лекарственных препаратов отечественного производства в 2013 году была примерно в 4 раза меньше стоимости лекарств иностранного производства.

В 2013 году количество аптек составило 14,8 тыс., включая 3,4 тыс. в сельской местности.

