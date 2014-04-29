Субсидии на оплату комуслуг будут стоить бюджету 3 млрд гривень

На финансирование программы компенсации коммунальных услуг понадобится 3 млрд грн. Данный вопрос уже согласован с МВФ, и эти средства заложены в государственном бюджете.

Об этом в ходе рабочего совещания с административным активом Одесской области заявила министр социальной политики Людмила Денисова, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

"Несмотря на повышение тарифов, с 1 июля 4,5 млн семей не будет платить ни копейки больше. Им будет оказана государственная поддержка, и размер их платежей за коммунальные услуги не изменится", - сказала Денисова.

Министр подчеркнула, что этого удалось достичь благодаря жилищным субсидиям, которые будут предоставлены 1,5 млн семей. Кроме того, по ее словам, еще 3,5 млн семей получат компенсацию при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Также Денисова заверила, что все апрельские пенсии и выплаты малообеспеченным семьям, семьям с детьми, детям-инвалидам и инвалидам с детства выплачены. Более того, уже начато финансирования государственной социальной помощи и пенсионных выплат мая. "Гарантирую, все ветераны и люди преклонного возраста получат надлежащие им выплаты своевременно", - отметила она.

В настоящее время, отметила министр, министерство работает над тем, чтобы погасить долги по фондам социального страхования.

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Как сообщал УНИАН, 27 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что во избежание банкротства страны правительство вынуждено пойти на ряд непопулярных мер, среди которых - повышение тарифов на энергоносители для населения. Вместе с тем, Яценюк отметил, что вместе с повышением тарифов для населения правительство намерено ввести комплексную программу субсидирования малообеспеченных слоев населения. По его словам, участниками данной программы смогут стать около 30% украинцев, а объем субсидии будет достигать 500 грн.

По данным Государственной службы статистики, в январе-марте 2014 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 26,1 млн грн, что на 8,7 млн грн (на 25%) меньше, чем в январе-марте 2013 года. Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 23,6 млн грн, в сельской – 2,5 млн грн.

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По информации Госстата, субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-марте т.г. были назначены 182,2 тыс. семей (92,4% общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 137,4 тыс., в сельской – 44,8 тыс. семей. По сравнению с январем-мартом 2013 года количество семей, которым были назначены субсидии, уменьшились на 56,7 тыс. (на 23,7%).

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в марте 2014 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 6,9% – до 88,4 грн.

