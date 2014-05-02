Путин запретил в России заемный труд

Президент Владимир Путин 1 мая подписал закон, который вводит запрет на заемный труд, сообщает Вести.Экономика.

Закон дает определение заемного труда. Заемным является труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физического или юридического лица, не являющегося работодателем сотрудника.

Например, работник состоит на учете в агентстве занятости, и агентство сдает работника в аренду предприятию. Такой труд является заемным. При этом временный работодатель не предоставляет работнику полный пакет соцгарантий.

Новый закон определяет особенности регулирования и организации труда работников, направляемых работодателем к другим физическим или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала). Труд работников, направленных в другую организацию по договору о предоставлении труда, не является заемным.

Теперь предоставлять труд работников (персонала) могут частные агентства занятости, прошедшие аккредитацию. Субъекты малого и среднего предпринимательства, использующие льготный режим налогообложения, не могут выступать в качестве агентств занятости.

Закон определяет требования к аккредитации частных агентств занятости: наличие у агентства уставного капитала в размере не менее 1 млн руб., наличие у руководителя частного агентства занятости высшего образования и стажа работы в области трудоустройства населения не менее двух лет за последние три года, а также отсутствие у руководителя судимости за совершение преступлений против личности или преступлений в сфере экономики.

Госдума 22 апреля приняла закон во втором и третьем чтениях. Соответствующие поправки внесены в законодательные акты, в том числе в Трудовой кодекс. Закон вступит в силу с 1 января 2016 года.