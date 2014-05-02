В ЕС снизился уровень безработицы

Уровень безработицы в ЕС в марте текущего года составил 10,5%, что на 0,4% ниже показателя марта прошлого года. Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении Евростата, передает ИТАР-ТАСС.

В то же время в европейском статистическом агентстве отмечают, что уровень безработицы не изменился по сравнению с февралем текущего года.

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Безработица в еврозоне снизилась с 12% в марте 2013 года до 11,8% в марте текущего года. На этом уровне показатель держится с декабря 2013 года, отмечает Евростат.

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