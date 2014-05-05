Соловьев уволен с должности главы Гослекслужбы

13:22, 05 мая 2014
Соцполитика
0

Распоряжение опубликовано на Правительственном портале. 

Соловьев уволен по собственному желанию

Кабинет министров Украины отстранил Алексея Соловьева от должности председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам.

Соответствующее распоряжение от 30 апреля 2014 г. №427-р опубликовано на Правительственном портале.

"Уволить Соловьева Алексея Станиславовича с должности председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам по собственному желанию", - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля министр здравоохранения Олег Мусий обвинил главу Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексея Соловьева в коррупции и выразил надежду на его скорейшее увольнение. 

Читайте такжеОткаты на фармацевтическом рынке Украины доходят до 40% - Мусий

“В завышенной цене на лекарства лежит множество коррупционных составляющих. Особенно это касается Гослекслужбы, которая насквозь коррупционная, которая проверяет абсолютно необоснованно европейских производителей на GNP (европейские стандарты производства лекарств GNP - УНИАН) и берет за это колоссальные средства. Если Гослекслужба вымывает с вас, производителей, 2 млрд в год, без сомнения, вы закладываете эти 2 млрд в цену. Поэтому Минздрав будет системно бороться с коррупцией и за снижение цены на медикаменты”, - сказал Мусий. 

Он отметил, что очередной раз вносит представление в Кабинет министров об увольнении главы Гослекслужбы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter