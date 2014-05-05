Соловьев уволен с должности главы Гослекслужбы

Кабинет министров Украины отстранил Алексея Соловьева от должности председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам.

Соответствующее распоряжение от 30 апреля 2014 г. №427-р опубликовано на Правительственном портале.

"Уволить Соловьева Алексея Станиславовича с должности председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам по собственному желанию", - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля министр здравоохранения Олег Мусий обвинил главу Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексея Соловьева в коррупции и выразил надежду на его скорейшее увольнение.

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“В завышенной цене на лекарства лежит множество коррупционных составляющих. Особенно это касается Гослекслужбы, которая насквозь коррупционная, которая проверяет абсолютно необоснованно европейских производителей на GNP (европейские стандарты производства лекарств GNP - УНИАН) и берет за это колоссальные средства. Если Гослекслужба вымывает с вас, производителей, 2 млрд в год, без сомнения, вы закладываете эти 2 млрд в цену. Поэтому Минздрав будет системно бороться с коррупцией и за снижение цены на медикаменты”, - сказал Мусий.

Он отметил, что очередной раз вносит представление в Кабинет министров об увольнении главы Гослекслужбы.