МВФ: сокращение расходов позволит Кабмину сэкономить за год 2% ВВП

Об этом говорится в специальном исследовании Международного валютного фонда по Украине, текст которого размещен на сайте организации.

В частности, согласно исследованию, замораживание зарплат поможет сэкономить 0,5% ВВП, пенсий – 0,2% ВВП, рациональное использование социальных фондов – 0,2% ВВП, субсидий предприятиям – 0,2% ВВП и экономия на закупках – 0,2% ВВП.

Читайте такжеМВФ оценивает дисбаланс госбюджета Украины в 60 млрд гривень

В то же время, в МВФ положительно оценивают эффект увеличения доходов бюджета. В частности, по оценкам специалистов МВФ, политика правительства по сохранению налоговых ставок и расширению налоговой базы позволит повысить доходы страны на 1,3% ВВП. Ключевыми статьями пополнения доходной части бюджета названы: упразднение льготы по НДС для экспортеров зерна (0,3% ВВП), увеличение платы за пользование недрами (0,1% ВВП) и землей (0,3% ВВП), введение НДС на лекарства (0,1% ВВП), а также борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов (0,4% ВВП).

Как сообщал УНИАН, в феврале премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил новому правительству ввести самую жесткую систему контроля бюджетных расходов.

Уже в марте Кабинет министров в рамках внедрения режима максимальной экономии государственных расходов принял решение приостановить финансирование более 40 госпрограмм и 80 госпроектов, которые требовали бюджетного финансирования в общем объеме порядка 48 млрд грн. Кроме того, правительство планировало сократить порядка 10% всех государственных служащих, что составило бы бюджетную экономию в объеме 635,5 млн грн.