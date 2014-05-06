Иностранные компании в Украине сокращают персонал

Сложная экономическая и политическая ситуация в Украине, сложившаяся по итогам первого квартала 2014 года, стала основной причиной пересмотра кадровой политики и системы начисления зарплат для порядка 20% иностранных компаний, работающих в Украине. Об этом говорится в исследовании группы Human Capital компании Ernst & Young, текстом которого располагает УНИАН.

Участниками исследования стали 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в Украине, большинство из которых имеют 100-процентный иностранный капитал и численность персонала более 1000 человек.

Согласно исследованию, 10% опрошенных компаний уже сократили персонал в среднем на 4%, еще 12% респондентов запланировали сокращение во втором квартале текущего года – в среднем на 6%.

«Стоит отметить, что все меньше компаний расширяют свой штат – такие изменения в первом квартале были зафиксированы только у 8% опрошенных компаний», – говорится в исследовании. При этом расширять штат во втором квартале, по данным Human Capital, планируют и того меньше респондентов – всего 6%.

В исследовательском докладе также сказано, что 5% компаний-участниц уже провели, а 15% компаний запланировали изменения в части привязки зарплат и надбавок к иностранной валюте. Более того, в большинстве компаний (74%), согласно исследованию, заработные платы остались на прежнем уровне и только 26% повысили зарплаты на 6-9%. Во втором квартале зарплаты могут повысить 37% респондентов, но и это повышение будет незначительным – в среднем всего на 8%. «Новые данные о фактических и запланированных изменениях оказались более скромными по сравнению с озвученными нам в прошлом году планами по повышению заработных плат», - подчеркивается в исследовании Human Capital.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, уровень безработицы в Украине в марте снизился до 1,8% против показателя 1,9% в феврале и январе текущего года. В абсолютных цифрах количество безработных составило 512,8 тыс. человек, из которых пособие получали 415,2 тыс. человек. При этом задолженность по заработной плате в Украине в марте увеличилась по сравнению с показателем февраля на 12,8% и составила 1,13 млрд грн, причем 64,5% задолженности – это долги экономически активных предприятий.