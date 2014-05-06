Мобилизованные украинцы не будут платить налоги и проценты по кредитам

Верховная Рада Украины освободила мобилизованных граждан от уплаты единого социального взноса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил народный депутат от “Батькивщины” Андрей Сенченко.

Он отметил, что ВР сегодня приняла закон, касающийся внесения изменений в законодательство об оборонно-мобилизационных вопросах.

“Возникли коллизии, когда люди мобилизованы на 45 суток, защищают свою страну, но при этом обязаны платить единый социальный взнос и т. п. Они освобождены от этого единого социального взноса”, - сказал депутат.

Читайте такжеМобилизованные в армию мужчины теряют работу и не знают, когда смогут вернуться домой

Кроме того, по словам Сенченко, премьер-министр Украины Арсений Яценюк доложил, что правительство нашло финансовые ресурсы, и “за этот срок, если эти люди имели кредиты, какие-то потребительские кредиты, то проценты по ним платятся за счет бюджета”.