Кабмин выплатил 696 млн гривень разовой помощи ветеранам войны

Кабинет министров Украины выплатил 695,9 млн грн разовой социальной помощи ветеранам войны по случаю празднования 9 мая, сообщила на брифинге министр социальной политики Людмила Денисова.

«Все эти выплаты уже профинансированы в полном объеме и 88% ветеранов уже получили такие выплаты», - сообщила Денисова.

При этом, по ее словам, ветераны войны, проживающие в Крыму, смогут получить направленные Кабмином социальные выплаты в любом регионе материковой Украины.

«Мы готовы нашим ветеранам, которые живут в Крыму и в городе Севастополе, выплатить эти деньги на материковой части Украины. К сожалению, другого механизма на сегодняшний день нет», - сказал Денисова.

«Сегодня с нами не вступают ни в какие переговоры, чтобы мы могли обеспечить такие выплаты на месте этим гражданам. Сейчас это сделать невозможно», - добавила она.

Министр сообщила, что соответствующие средства в размере 43 млн грн для осуществления выплат 76 тысячам крымских ветеранов уже находятся на счетах Минсоцполитики.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Кабинет министров Украины принял постановление о разовой выплате денежной помощи ветеранам и инвалидам войны, участникам боевых действий и бывшим заключенным концентрационных лагерей.

Общий размер средств, выделенных в государственном бюджете на эти цели, составляет 775,9 млн грн.