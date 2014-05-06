Денисова подсчитала, что долги по зарплате за месяц снизились на 10%

Задолженность по выплате заработных плат в Украине за месяц снизилась на 10% - до 1,0 млрд грн, сообщила на брифинге министр социальной политики Людмила Денисова.

“На сегодняшний день задолженность составляет более миллиарда грн по заработным платам - задолженность уменьшилась за месяц на 10%”, - сказала Денисова.

По ее словам, существует задолженность и на государственных предприятиях, но она будет постепенно погашаться. В частности, министр отметила резкое сокращение задолженности по заработным платам на предприятиях оборонного ведомства.

“Мы практически в 2 раза снизили задолженность по "Укроборонпрому", потому что рассчиталось Минобороны по долгам за поставленную продукцию”, - отметила Денисова.

Также, по данным Минсоцполитики, задолженности местных бюджетов по зарплатам на сегодня нет.

Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине в марте увеличилась по сравнению с показателем февраля на 12,8% и составила 1,13 млрд грн. 64,5% задолженности – долги экономически активных предприятий, 31,3% - предприятий-банкротов, а 4,2% - экономически неактивных предприятий.

Наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 510,45 млн грн, в сельском хозяйстве — 32,9 млн грн. В региональном разрезе наибольший объем задолженности сформировался в Киевской области – 147,7 млн грн, Харьковской — 132 млн грн и в Донецкой — 109,2 млн грн. При этом наименьший объем зафиксирован в Черновицкой области — 3,7 млн грн и Закарпатской — 5,2 млн грн.