Жители Донбасса получают соцвыплаты вовремя - Денисова

Жители Донбасса получают социальные выплаты в обычно режиме, несмотря на обострение обстановки в регионе, сообщила на брифинге министр социальной политики Людмила Денисова.

“У нас нет никаких осложнений, мы финансируем все вовремя», - сказала Денисова.

По ее словам, закрытие части отделений коммерческих банков в некоторых городах Донецкой и Луганской областей не мешает начислять социальную помощь, которую люди могут получить любым удобным им способом.

Министр отметила, что если какой-то коммерческий банк закрыл некоторые свои отделения, то получатели соцвыплат могут пользоваться карточками или получить все свои деньги в любом городе через сеть государственных банков.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля вооруженные лица начали захватывать административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция, которая продолжается до сих пор.

Некоторые украинские банки в связи с обострением конфликта на востоке Украины приостанавливают работу некоторых отделений.

В частности, «Укрсиббанк» в понедельник временно приостановил деятельность отделений в Славянске, Константиновке и Краматорске (Донецкая обл.), а также 10 отделений в Одессе из соображений безопасности.

«Райфайзен Банк Аваль» временно приостановил работу 25 отделений в Луганской и Донецкой областях.

«ПриватБанк» временно остановил работу своих отделений на территории Донецкой и Луганской областей, позже работа части отделений была возобновлена.