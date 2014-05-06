В Украине повысили пенсии семьям погибших военнослужащих

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменения в статью 36 Закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц" (относительно пенсии в случае потери кормильца) (№ 2124).

Как сообщает сайт парламента, законопроектом предлагается назначать членам семей военнослужащих, лиц начальственного и рядового состава, которые погибли (умерли) при исполнении обязанностей воинской службы (служебных обязанностей), пенсии в связи с потерей кормильца в размере 70% денежного обеспечения (заработной платы) погибшего (умершего) кормильца.

Если на иждивении погибшего (умершего) кормильца находились двое и более членов семьи, пенсию предлагается назначать в размере 90% денежного обеспечения (заработной платы) погибшего (умершего) кормильца, которая будет распределяться между ними равными долями, но не менее 40% на каждого нетрудоспособного члена семьи.

В таких же размерах, независимо от причины смерти кормильца, исчисляются пенсии членам семей умерших инвалидов войны и членам семей, в состав которых входят дети, потерявшие обоих родителей.

Проектом также предлагается установить, что лица, которым ранее назначены пенсии в случае потери кормильца в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц", имеют право на пересчет пенсий.

Если в результате пересчета размер пенсии или выплачиваемой ее части уменьшается, пенсия выплачивается в ранее установленном размере.

Кроме того, Рада приняла Закон "О внесении изменений в статью 2 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (относительно получения пенсий и другого денежного обеспечения)" (№ 4819).

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Законом устранено противоречие и упорядочены термины и понятия, которые применяются в законодательных актах Украины, а также урегулирован вопрос относительно получения пенсий и другого денежного обеспечения работниками органов внутренних дел и других лиц, которые вновь приняты на службу в органы внутренних дел во время частичной или общей мобилизации в особый период.

Так, часть 3 статьи 2 Закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" изложена в новой редакции, согласно которой "пенсионерам из числа военнослужащих и лицам, которые получают пенсию, по данному законом в случае призыва их на военную службу во время частичной или общей мобилизации, на особый период в Вооруженные силы Украины, другие образованные в соответствии с законами Украины воинские формирования, органы и подразделения гражданской защиты выплата пенсий на время такой службы не прекращается. После увольнения со службы таких лиц выплата им пенсий осуществляется с учетом дополнительной выслуги лет со времени повторного приема на службу до дня демобилизации или увольнения. Если новый размер пенсии у этих лиц будет ниже размера, который они получали до повторного принятия на службу, выплата им пенсий осуществляется в размере, который они получали до призыва или принятия на службу".

Законом также дополнена статья 2 Закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" новой частью относительно порядка получения пенсий лицами, принятыми на службу на должности рядового и начальственного состава подразделений патрульной службы милиции особого назначения органов внутренних дел.