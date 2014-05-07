Больше половины украинцев готовы жить с экономическими трудностями - опрос

Больше половины украинцев готовы жить с экономическими трудностями, если это приведет к улучшению их жизни в будущем. Количество тех, кто готов мириться с экономическими неурядицами, за месяц возросло на 12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Социологической группы «Рейтинг», озвученные директором группы Алексеем Антиповичем во время пресс-конференции.

Согласно результатам исследования, больше половины опрошенных - 52% - однозначно или, скорее, готовы жить с определенными экономическими трудностями сегодня, если это приведет к улучшению их жизни в будущем, 42% - скорее, не готовы к этому, 7% - не определились.

При этом количество тех, кто готов мириться с временными трудностями, увеличилось на 12% по сравнению с мартом, в то же время уменьшилось количество тех, кто не готов к экономическим неурядицам.

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Наиболее терпеливыми к экономическим проблемам оказались жители западных регионов – 84%, северных – 72% и центральных – 56%. Не готовы к таким трудностям, в основном, на Донбассе и юге страны, избиратели кандидатов в президенты от Партии регионов Михаила Добкина, лидера КПУ Петра Симоненко и внефракционного народного депутата Сергея Тигипко.

По мнению 44% респондентов, крупные предприятия, которые принадлежат олигархам, стоит национализировать, 36% считают необходимым проведение объективного расследования и возвращение государству лишь незаконно полученных предприятий.

Исследование проводилось социологической службой «Рейтинг» 25-30 апреля 2014 года среди населения Украины в возрасте старше 18 лет, выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону и типом поселения, выборочная совокупность 2000 респондентов, погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.