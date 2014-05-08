Россия собирается ввести в Крыму продуктовые талоны

Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) предлагает ввести в Крыму и Севастополе программу адресной продовольственной помощи, позволяющую государству субсидировать покупку нуждающимися гражданами определенных групп продуктов питания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает ИТАР-ТАСС.

Министерство сообщает, что по большей части продукции внутреннее производство полуострова превышает потребности 2,5 млн жителей и пятимиллионного потока отдыхающих. Регион полностью обеспечен зерновыми, овощами (кроме картофеля) и бахчевыми культурами, рыбопродуктами, хлебом и хлебобулочными изделиями, отметили в министерстве.

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Однако, например, при сбоях в работе Северо-Крымского канала могут возникнуть проблемы с орошением полей, что вызовет дефицит сельскохозяйственной продукции, подчеркнули в министерстве.

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Минпромторг сообщает, что начал работу по налаживанию хозяйственных связей между торговыми организациями Крыма и Севастополя с производителями и поставщиками из других российских регионов и с территории Украины. В министерстве рассчитывают, что это позволит сдержать рост цен на полуострове и предотвратить продовольственный дефицит.

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Минпромторг РФ также уверяет, что начал работу по налаживанию связей между торговыми компаниями региона с производителями и поставщиками из других украинских регионов и России. Минтранс РФ обещает проработать способы доставки продовольствия на полуостров.

Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым. Кроме того, на территорию РФ запрещен ввоз украинской свинины и молочных продуктов ряда предприятий.