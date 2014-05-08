Египет ввел специальный налог на богатых

Правительство Египта ввело специальный налог на богатых граждан со ставкой в 5 процентов от заработка в год, сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Налогообложению подлежат местные миллионеры, которые зарабатывают более миллиона египетских фунтов (142 тысячи долларов) в год.

Данная фискальная мера должна быть одобрена исполняющим обязанности президента страны Адли Мансуром, прежде чем начнется ее исполнение. Налог будет взиматься ограниченный период времени, до тех пор, пока экономическая ситуация в стране не пойдет на поправку.

Одной из основных сложностей является колоссальный бюджетный дефицит, который достиг уже 14 процентов ВВП. Государство намерено сократить многочисленные субсидии, ежегодно «съедающие» около 20 процентов госрасходов, но опасается в этом случае масштабных протестов.

Предполагается, что вырученные в результате взимания налога средства пойдут на финансирование социальных проектов в образовании, здравоохранении, медицине, жилищном строительстве и возведении инфраструктуры.

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Египет последние несколько лет испытывает серьезные экономические проблемы, обострившиеся после революции 2011 года и свержения президента Хосни Мубарака, правившего более 20 лет. Массовые беспорядки, продолжающиеся все годы после революции, привели к падению туристической активности и бегству инвесторов из страны.