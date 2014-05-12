В Украине увеличился средний размер помощи по безработице

Средний размер пособий по безработице в Украине в январе-апреле 2014 года составил 1149,5 грн, что на 33 грн больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Соответствующие данные были опубликованы в отчете Государственной службы занятости.

Согласно документу, средняя численность безработных, получивших пособие по безработице, в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2013 года сократилась на 16% - до 408,4 тыс. человек.

По данным Госслужбы занятости, в январе-апреле 92,1 тыс. человек получили статус безработного против 84,1 тыс. за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в отчете говорится, что статус безработного в течение указанного периода всего имело 832,3 тыс. человек, в то время как в прошлом году в это же время безработными считалось 837,4 тыс. человек.

По данным ведомства, в январе-апреле 2014 года было трудоустроено 191,7 тыс. человек, что на 20% больше, чем в январе-апреле прошлого года.

Госслужба занятости сообщила, что за указанный период более 106,5 тыс. человек проходило профобучение и 86,5 тыс. человек было задействовано в общественных работах.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, вмарте уровень безработицы в Украине снизился до 1,8% против показателя 1,9% в феврале и январе текущего года. В абсолютных цифрах количество безработных составило 512,8 тыс. человек, из которых пособие получали 415,2 тыс. человек. По данным ведомства, размер пособия по безработице в среднем вырос на 127 грн и составил 1268 грн.