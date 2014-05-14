Из-за действий террористов Донецк может остаться без продуктов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Донецкий городской голова Александр Лукьянченко сказал на встрече с журналистами.

По его словам, сегодня есть "опасения поставщиков", поскольку, многочисленные блокпосты в Донецкой и Луганской областях находятся в "полуизолированном состоянии".

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Лукьянченко напомнил, что недавно представители так называемой ДНР остановили машины, которые везли из Днепропетровской области автомобильные шины для донецких троллейбусов и изъяли их для строительства баррикад.

Поэтому мэр еще раз подчеркнул, что в регионе в связи с действиями боевиков "ситуация остается очень серьезной и сложной".



