Из-за террористов почти 20 тысяч человек на Донбассе не смогли получить свои пенсии

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Почти пять тысяч жителей северной части Донецкой области недополучили пенсии из-за сложной ситуации в регионе.

"4800 человек в Славянске, Красном Лимане и Славянском районе недополучили пенсии на общую сумму 7,4 млн грн. В связи со сложной ситуацией на этих территориях выплаты задерживаются на несколько дней. Но органами Пенсионного фонда области постоянно ведется работа с "Укрпочтой" и "Ощадбанком" по преодолению этого отставания", - заявил начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Олег Чаус.

Также он отметил, что отставание по пенсионным выплатам есть и в Мариуполе. Там, по словам Чауса, пенсии недополучили 13 тысяч жителей, общей суммой 13 миллионов гривен.

Вместе с тем, начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области уверил, что эта проблема будет решена в течение ближайших двух дней.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, из-за действий террористов Донецк может остаться без продуктов. По донецкого городского головы Александра Лукьянченко , сегодня есть "опасения поставщиков", поскольку, многочисленные блокпосты в Донецкой и Луганской областях находятся в "полуизолированном состоянии".