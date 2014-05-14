В Славянске магазины работают и продукты в них есть - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на отдел торговли и сферы услуг Славянского горисполкома.

В сообщении отметили, что информация, которая появилась в ряде СМИ, о перебоях в работе местных торговых предприятий, не соответствует действительности.

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Так, по состоянию на 14 мая предприятия розничной торговли работают в обычном режиме, который меняется в случае проведения антитеррористической операции.

Магазины Славянска обеспечиваются продуктами первой необходимости за счет оптовых предприятий города, товар имеется в достаточном ассортименте и количестве, подчеркивают а ОДА.

Хлебом город обеспечивает Славянский хлебозавод по заявкам предприятий розничной торговли, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Донецкий городской голова Александр Лукьянченко на встрече с журналистами сообщил, что в городе из-за действий сепаратистов - представителей самопровозглашенной «Донецкой народной республики» поставщики опасаются ввозить товар в регион. По его словам, сегодня «есть опасения поставщиков», так как из-за многочисленных блокпостов Донецка и Луганская области находятся в «полуизолированном состоянии».