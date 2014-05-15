ВР опять не поддержала программу помощи репрессированным крымчанам

16:50, 15 мая 2014
Соцполитика
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Верховная Рада не поддержала проект постановления «О программе помощи лицам, подвергшимся политическим репрессиям в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» (№4510).

Рада не змогла прийняти програму допомоги кримчанам

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали лишь 170 народных депутатов из 251, зарегистрированного в сессионном зале.

Проектом постановления от народных депутатов от "Свободы" предусматривалось разработать Государственную программу социальной реабилитации лиц, подвергшихся политическим репрессиям в Крыму и Севастополе , которые были вынуждены под угрозой жизни для себя и своих семей покинуть постоянное место жительства, потеряли имущество и работу.

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Предусматривалось для этих лиц предоставление жилья и возможность трудоустройства согласно профессиональной квалификации.

Как сообщал УНИАН, ранее, 13 мая, Верховная Рада также не смогла поддержать этот проект постановления о программе помощи репрессированным крымчанам.

Тогда за этот проект проголосовали 214 народных депутатов из 334-х.

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