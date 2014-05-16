Премьер Греции пообещал людям экономический рост и новые рабочие места

Премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил в пятницу, что трудный период, в котором оказалась страна, завершается, и начинается экономический рост.

"Мы не вернемся в прошлое, нет пути назад. Заканчивается период жизни по меморандумам с кредиторами, жертв и безработицы", - сказал премьер в Салониках на предвыборном митинге своей партии Новая Демократия (НД). Текст его выступления распространила пресс-служба, сообщает РИА Новости.

По его словам, этот трудный период завершают предстоящие выборы в европарламент и муниципальные органы власти. Он добавил, что в этом году впервые после шести лет кризиса будет рост экономики, и в 2015 году рост составит 2,9%, а в 2016 году 3,7%. "По официальным данным безработица уже начала снижаться последние три месяца. И это будет продолжаться. До 2018 года будут созданы 550 тысяч новых рабочих мест, безработица упадет на десять процентных пунктов. И до 2020 года она будет ниже среднеевропейского уровня", - заявил премьер. Самарас сказал, что теперь, когда достигнут первичный профицит бюджета, правительство начнет снижать налоги, но постепенно.

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Во вторник будет представлен новый план развития экономики до 2020 года, рассказал глава правительства. Самарас выступил с резкой критикой в адрес лидера левой партии СИРИЗА Алексиса Ципра, обвинив своего главного конкурента на предстоящих выборах в диверсии против усилий страны выйти из кризиса без займов, а с помощью развития экономики.

"Я хочу с этой трибуны публично осудить Ципраса за подрыв наших национальных усилий! В то время как все европейские граждане будут избирать своих представителей в европейском парламенте, Ципрас призывает греческие граждан не голосовать за европарламент, но свергнуть правительство и провести общенациональные выборы, использовать их в качестве рычага, чтобы дестабилизировать страну", - сказал премьер.

"Чтобы спасти себя и свою кампанию, он вкладывает в катастрофу. Нового меморандума с кредиторами не будет, также не будут вводиться новые меры экономии", - заверил Самарас.





