Сегодня правительство доложит в ВР о соцвыплатах в Крыму, Донецкой и Луганской областях

Как передает корреспондент УНИАН, после этого в парламенте предусматривается рассмотреть лишь 5 законопроектов.

В частности, это проекты законов об ответственности банка за нарушение условий договора банковского вклада и о трудоустройстве выпускников учебных заведений.Читайте такжеВ Виннице сегодня проведут выездное заседание Кабмина

Кроме того, предусматривается, рассмотреть законопроект о введении моратория на принудительную реализацию жилья и законопроект, который касается оплаты работы в праздничные и нерабочие дни.