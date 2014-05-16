Сегодня правительство доложит в ВР о соцвыплатах в Крыму, Донецкой и Луганской областях
10:04, 16 мая 2014Соцполитика
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Сегодня во время Часа вопросов к правительству в парламенте ожидается доклад относительно организации осуществления социальных выплат в АР Крым, Донецкой и Луганской областях.
Верховная Рада/ Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, после этого в парламенте предусматривается рассмотреть лишь 5 законопроектов.
В частности, это проекты законов об ответственности банка за нарушение условий договора банковского вклада и о трудоустройстве выпускников учебных заведений.Читайте такжеВ Виннице сегодня проведут выездное заседание Кабмина
Кроме того, предусматривается, рассмотреть законопроект о введении моратория на принудительную реализацию жилья и законопроект, который касается оплаты работы в праздничные и нерабочие дни.
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