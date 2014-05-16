Жители Донбасса из-за террористов не могут получить пенсии и соцвыплаты

Министерство социальной политики заявляет о существенных проблемах с доставками пенсий и социальных выплат в Донецкой области из-за угроз и препятствования работе со стороны сепаратистов, сообщила в ходе выступления в парламенте министр социальной политики Украины Людмила Денисова.

«Есть проблема с получением пенсий и социальных выплат в Донецкой области. Пенсии профинансированы уже на 65%, социальные выплаты — на 98%. Однако, к сожалению, есть проблема с доставкой этих выплат людям … Мы перевозим выплаты и на броневиках, и в БТР. Но ситуация в Донецкой области усложнилась. Мы не можем в таких условиях, в которых сейчас находится Донбасс, Донецкая область, дальше обеспечивать выплаты», - сказала Денисова.

Вместе с тем министр сообщила, что в Луганской области проблем с доставкой пенсий и соцвыплат нет. Они финансируются согласно плановым показателям.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 15 мая, Национальный банк Украины приостановливал работу Управления в Донецкой области из-за угроз «зачистки» со стороны сепаратистов. Вместе с тем уже сегодня, 16 мая, Нацбанк включил систему электронных платежей.

