Задолженность по зарплатам снова превысила миллиард гривень

Задолженность по заработным платам в Украине в апреле сократилась на 7,5% и по состоянию на 12 мая составила 1,041 млрд грн, сообщила в ходе выступления в парламенте министр социальной политики Украины Людмила Денисова.

«Задолженность по сравнению с 1 апреля сократилась на 7,5%. По состоянию на 12 мая она составила 1 млрд 41 млн грн», - отметила министр.

Министр также сообщил, что вопрос с задолженностью перед бюджетниками в Черниговской области будет решен. Министерство финансов в ближайшее время «решит вопрос, и вся задолженность будет выплачена».

«Есть задолженность в 700 тыс. грн – это долги по заработной плате санатория «Киев», который размещен в Автономной Республике Крым», - сказала Денисова, подчеркнув при этом, что погасить такую задолженность не представляется возможным «по объективным причинам».

В ходе выступления Денисова также сказала, что по состоянию на 8 мая в Украине зарегистрированы 471 тыс. безработных, из которых 377 тыс. получают пособие по безработице.

«Максимальная сумма, которую граждане получают в качестве помощи по безработице, составила 4872 грн, минимальная – 544 грн», - сказала Денисова.

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Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине в марте увеличилась по сравнению с показателем февраля на 12,8% и на 1 апреля составила 1,13 млрд грн. 64,5% задолженности составили долги экономически активных предприятий, 31,3% - предприятий-банкротов, а 4,2% - экономически неактивных предприятий. Наибольший объем задолженности был зафиксирован в промышленности – 510,45 млн грн, в сельском хозяйстве — 32,9 млн грн. В региональном разрезе наибольший объем задолженности сформировался в Киевской области – 147,7 млн грн, Харьковской — 132 млн грн и в Донецкой — 109,2 млн грн. При этом наименьший объем зафиксирован в Черновицкой области — 3,7 млн грн и Закарпатской — 5,2 млн грн.

В свою очередь Государственная служба занятости сообщила, что уровень трудоустройства безработных в среднем по Украине вырос в январе-апреле 2014 года до 23%, в то время как в январе-апреле 2013 года он составлял 19%.