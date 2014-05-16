Госказначейство возобновило платежи и соцвыплаты в Донецкой области

Государственная казначейская служба возобновила проведение платежей и социальных выплат в Донецкой области, сообщается на сайте ведомства.

"Управление Национального банка Украины в Донецкой области с помощью правоохранительных органов приняло необходимые меры по обеспечению осуществления банковских расчетов на территории области", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 15 мая Национальный банк Украины приостановил работу территориального управления в Донецкой области из-за угроз «зачистки» со стороны террористов и приостановил работу системы электронных платежей, что фактически остановило систему государственных расчетов с регионом.

16 мая в ходе выступления в парламенте глава Госказначейства Татьяна Слюз заявила об угрозе невыплаты зарплат, пенсий и социальных пособий в Донецкой и Луганской областях из-за действий террористов.

В то же время, Национальной банк Украины сообщил о возобновлении работы системы электронных платежей.