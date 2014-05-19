В Славянске и Краматорске приостановили выплату пенсий и зарплат

В Славянске и Краматорске в связи с невозможностью осуществлять государственнические функции приостановлены социальные выплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“В Славянске и Краматорске стало практически нереально осуществлять государственнические функции... В связи с захватом инкассаторских машин в городах Славянск и Краматорск будут прекращены выплаты по государственным обязательствам, связанным с выплатами пенсий, заработных плат и прочее”, - сказал Аваков.

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Он отметил, что средства, которые перечисляются на банковские карточки, будут там находиться до тех пор, пока не будет возобновлена возможность нормальной работы банковских заведений.

По словам Авакова, таким образом будет сделано невозможным использование террористами средств, которые направляются из государственного бюджета, в их собственных интересах. Кроме того, будет обеспечена безопасность служащих банковских учреждений.

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Аваков подчеркнул, что решение о приостановке соцвыплат принято правительством Украины в качестве превентивного шага. При этом он допустил, что такие меры могут быть приняты и в других населенных пунктах, где проводится антитеррористическая операция и где создают беспорядки сепаратисты.