Более 700 крымчан с начала весны обратились в центры занятости

Об этом сообщили УНИАН в Государственном центре занятости.

«За период с 1 марта по 14 мая 2014 в центры занятости на материковой части Украины за содействием в трудоустройстве обратился 701 житель АР Крым и Севастополя. Из них статус безработного получили 428 человек, трудоустроено 128 бывших жителей Крыма», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наиболее активно переселенцы обращались за поиском работы в центры занятости Киева (123 человека) и Львовской области (108). Также крымчане обращались в центры занятости Николаевской, Херсонской, Киевской, Одесской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Полтавской, Ровенской, Тернопольской Черкасской областей.

В Госслужбе занятости напомнили, что начиная с марта этого года, центры занятости Украины начали проводить разъяснительную работу среди населения об условиях регистрации и перерегистрации в государственной службе занятости, получении социальных услуг по содействию в трудоустройстве. В частности, все заинтересованные лица могут посмотреть необходимую информацию на официальном сайте ведомства.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта по 17 апреля текущего года в госцентры занятости Украины по вопросам поиска работы обратились 488 жителей Крыма.

В феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма, и в марте, после проведения на полуострове «референдума под дулами автоматов», аннексировала его.

В связи с этим Министерство социальной политики сообщило, что началось массовое переселение жителей Крыма в другие регионы Украины. При этом Минсоцполитики заявило, что берет под личный контроль обеспечение этих граждан всеми видами государственной социальной поддержки по месту их временного пребывания.

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