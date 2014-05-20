Украина привлечет $300 млн от МБРР на социальную поддержку населения

Правительство Украины привлечет кредит на 300 млн долл. у Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта по модернизация системы социальной поддержки населения Украины, говорится в распоряжении Кабмина от 16 мая № 478-р, размещенном на сайте правительства.

«Признать целесообразным привлечение займа Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины» в размере 300 млн долл.», - говорится в распоряжении.

Напомним, в конце апреля исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал распоряжение о делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе на политику развития.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш кредита в объеме 3,19 млрд долл. в рамках двухлетней программы сотрудничества на 17 млрд долл. 7 мая.

Возобновление сотрудничества с МВФ «разморозило» для Украины ряд программ по получению финансовой помощи от широкого круга финансовых организаций, которая по оценкам экспертов может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет. В частности, 19 мая Украина разместила пятилетние евробонды на 1 млрд долл. под гарантии правительства США по беспрецедентно низкой ставке купона в 1,8% годовых. Также 13 мая был подписан меморандум о макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине в объеме 1 млрд евро, первый транш которой в размере 100 млн евро поступит в Украину 20 мая.

Справка УНИАН. Международный банк реконструкции и развития создан для снижения масштабов бедности в странах со средним уровнем доходов и в кредитоспособных бедных странах, содействуя устойчивому развитию путем предоставления займов, гарантий, продуктов для управления риском, аналитических и консультационных услуг. Созданный в 1944 году МБРР построен как своего рода кооператив, принадлежащий 185 государствам-членам и используемый ими.

