Депутаты повысили пенсии семьям погибших военнослужащих

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменения в статью 36 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" (относительно пенсии в случае потери кормильца) (№2124).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 народных депутатов из 324, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внефракционного народного депутата Анатолия Гриценко вносятся изменения в пункт "а" статьи 36 ("Размеры пенсий в случае потери кормильца"), согласно которым пенсии в случае потери кормильца назначаются членам семей военнослужащих, лиц, уволенных из военной службы, других лиц, имеющих право на пенсию по данному закону, которые погибли (умерли) в результате ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины, ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы или при выполнении других обязанностей военной службы (служебных обязанностей), или в результате заболевания, связанного с пребыванием на фронте, в партизанских отрядах и соединениях и подпольных организациях и группах, признанных такими законодательством Украины, с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы или с участием в боевых действиях в мирное время, которые являются нетрудоспособными и находились на иждивении погибшего (умершего) кормильца (при этом детям и другим лицам, отмеченным в абзаце втором статьи 30 данного Закона, независимо от того, находились ли они на иждивении погибшего (умершего) кормильца, – 70% денежного обеспечения (заработной платы) погибшего (умершего) кормильца на одного нетрудоспособного члена семьи.

Если на иждивении погибшего (умершего) кормильца находились два и больше членов семьи, пенсия назначается в размере 90% денежного обеспечения (заработной платы) погибшего (умершего) кормильца, которая распределяется между ними равными долями, но не менее чем 40% на каждого нетрудоспособного члена семьи. В таких же размерах, независимо от причины смерти кормильца, начисляются пенсии членам семей умерших инвалидов войны и членам семей, в состав которых входят дети, потерявшие обоих родителей.

Данный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Устанавливается, что лица, которым ранее была назначена пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных из военной службы, и некоторых других лиц", имеют право на пересчет пенсии с учетом положений данного закона.

Если в результате пересчета по нормам данного закона размер пенсии или выплачиваемой ее части уменьшается, пенсия выплачивается в ранее установленном размере.

Кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона должен обеспечить проведение перерасчета ранее назначенных пенсий в соответствии с пунктом 2 раздела II Заключительных положений данного Закона; привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом; обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с данным законом.

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