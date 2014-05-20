Рада с третьей попытки ввела льготы для мобилизованных украинцев

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования оборонно-мобилизационных вопросов во время проведения мобилизации» (регистрационный номер 4785).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 из 326 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон был поддержан с третьего раза, так как не хватало голосов.

Законом предусмотрено, что военнослужащим, резервистам и военнообязанным с начала и до окончания особого периода не будут начисляться штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.

Также закон предусматривает, что самозанятые лица (физические лица - предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность), которые не имели наемных работников, призванные на воинскую службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на весь срок их воинской службы по призыву во время мобилизации, на особый период освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

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В соответствии с законом, если самозанятое лицо, призванное на воинскую службу по призыву во время мобилизации, на особый период имеет наемных работников и на срок своей воинской службы по призыву во время мобилизации, на особый период, уполномочивает другое лицо на выплату наемным работникам заработной платы и/или других доходов, то обязанность по начислению и удержанию налога на доходы физических лиц с таких выплат на срок воинской службы самозанятого лица несет это уполномоченное лицо.

В законе предусмотрено, что налог на доходы физических лиц, который был начислен и удержан уполномоченным лицом с таких выплат физическим лицам, платится в бюджет демобилизованным самозанятым лицом на протяжении 180 календарных дней с первого дня его демобилизации без начисления штрафных и финансовых санкций. При этом демобилизованное самозанятое лицо в заявлении, предусмотренном в этом пункте, указывает данные о суммах начисленного и удержанного уполномоченным лицом налога с наемных работников на протяжении срока воинской службы самозанятого лица.

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В законе предусмотрено, что плательщики единого взноса, призванные на воинскую службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на весь срок их воинской службы по призыву во время мобилизации, на особый период, освобождаются от выполнения своих обязанностей.

В соответствии с законом, единый взнос, который был начислен уполномоченным лицом с таких выплат, платится в бюджет демобилизованным физическим лицом - предпринимателем на протяжении 180 календарных дней с первого дня его демобилизации без начисления штрафных и финансовых санкций. При этом демобилизованное физическое лицо - предприниматель в заявлении, предусмотренном в этом пункте, указывает данные о начисленном едином взносе на сумму таких выплат уполномоченным лицом на протяжении срока воинской службы физического лица - предпринимателя.

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Также рекомендовано президенту Украины спланировать поэтапную замену военнослужащих, призванных во время мобилизации, за счет лиц, призванных на воинскую службу по призыву лиц офицерского состава, военнослужащих воинской службы по контракту и военнослужащих срочной воинской службы после их соответствующей подготовки.

Данным законом предусмотрено, что на время особого периода действие любых принятых до наступления этого периода нормативно-правовых актов, которые предусматривают сокращение численности, ограничение комплектования или финансирования Вооруженных сил Украины, других воинских формирований или правоохранительных органов специального назначения, останавливается.

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Кроме того, предусмотрено, что выполнение военно-транспортной обязанности во время мобилизации, если не введен правовой режим военного или чрезвычайного положения, осуществляется согласно Мобилизационному плану Украины путем бесплатного привлечения транспортных средств предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, других воинских формирований на условиях их возвращения владельцам после объявления демобилизации. Возвращение транспортных средств владельцу осуществляется на протяжении 90 календарных дней с момента объявления демобилизации. Порядок компенсации вреда, причиненного транспортным средствам в результате их привлечения во время мобилизации, определяется Кабинетом министров Украины.

Также законом предусмотрено, что военнообязанные и резервисты, которые находятся на сборах, в случае объявления мобилизации продолжают находиться на сборах. При необходимости указанные лица призываются на воинскую службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также вносятся изменения в Закон Украины “О воинской обязанности и воинской службе”. Ими предусмотрено, что для военнослужащих, принятых на воинскую службу в случае возникновения кризисной ситуации, которая угрожает национальной безопасности Украины, объявляется решение о проведении мобилизации и (или) введении правового режима военного положения - на особый период, но не меньше одного месяца.

Во время действия особого периода с воинской службы освобождаются от мобилизации военнослужащие: женщины, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 16 лет, если они не выразили желания продолжать воинскую службу; по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к воинской службе в мирное время, ограниченной пригодности в военное время, если они не выразили желания продолжать воинскую службу; в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке; в связи с обвинительным приговором суда, который вступил в законную силу, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания; в силу семейных обстоятельств или других уважительных причин.





