В Славянске и Краматорске приостановили выплату пенсий из-за угроз террористов

Министерство социальной политики временно - вчера и сегодня - приостановило выплату пенсий пенсионерам Славянска и Краматорска из-за угроз террористов, нападающих на работников соцсферы, сообщила в ходе брифинга в Кабинете министров министр социальной политики Украины Людмила Денисова.

"Вчера мы приостановили финансирование пенсий в Славянске и Краматорске. Мы вынуждены приостановить финансирование вчера и сегодня. Как только успокоится ситуация, мы восстановим финансирование. Деньги есть, мы передадим их сразу же, как только террористы перестанут громить БТРы с пенсиями", - сказала Денисова.

Она подчеркнула, что на текущий момент транш невыплаченных платежей составляет 5 млн грн.

"Но деньги есть. Мы их отдадим", - отметила Денисова, добавив, что получить средства можно, если пенсионеры найдут возможность обратиться в пенсионные органы в других регионах.

Денисова отметила, что Славянск и Краматорск никак не финансируются. «Ни по банковским отделениям, ни через банкоматы. Ничего не работает – это война», - отметила министр.

Ранее Национальный Банк Украины и Министерство доходов и сборов приостанавливали работу территориальных управлений в связи с угрозой жизни и работы сотрудников. В Славянске и Краматорске продолжается антитеррористическая операция. По состоянию на утро вторника, 20 мая, террористы в очередной раз обстреляли из минометов позиции украинских силовиков в Славянске.

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