"Укроборонпром" полностью погасил долги по зарплате перед 27 предприятиями

Государственный концерн «Укроборонпром» погасил долги перед 27 предприятиями-участниками концерна на общую сумму 138,2 млн грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укроборонпрома», концерн перечислил 67,7 млн грн. на погашение задолженности по заработной плате перед работниками предприятий и 32,2 млн грн. - на выплату текущей заработной платы.

Концерн полностью погасил долги по зарплате перед сотрудниками предприятий, среди которых госпредприятие «Судостроительный завод им. 61 коммунара», ГП «Завод им. В.А. Малышева», ГП «Харьковское конструкторское бюро двигателестроения», ГНТП «Проминь», ГП «Научно-исследовательский институт «Квант», херсонский завод «Паллада», коммунальное предприятие «Научно-производственный комплекс «Искра» и ГП «Завод «Генератор», сообщает пресс-служба.

"Укроборонпром" также выплатил предприятиям 38 млн грн. обязательных платежей, сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, "Укроборонпром" перечислил средства 21 предприятию на условиях возвратной финансовой помощи. Шесть предприятий осуществило выплаты через проведение взаиморасчетов между участниками концерна.

Как сообщал УНИАН, «Укроборонпром» в 2013 году получил чистую прибыль в размере 475 млн грн.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.

Читайте также"Укроборонпром" прекратил поставки оружия в Россию