Ахметов окажет помощь пострадавшим 9 мая в Мариуполе

В ближайшее время будет созван координационный совет, в рамках которого будут определены суммы выплат семьям погибших. В координационный совет войдут представители СМИ, общественных и прочих организаций. В данный момент ведется работа по оказанию психологической помощи родным погибших людей.

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Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» оказывает финансовую помощь семьям людей, погибших в результате гражданских противостояний в Украине. Помощь будет оказана семьям в Донецкой и Луганской областях, в Крыму и Одессе.

В фокусе – семьи с несовершеннолетними детьми, дети-студенты погибших и родители-пенсионеры. Решения по размеру традиционно принимаются координационными советами с привлечением представителей общественности. Фонд уже оказал помощь 98 семьям, общая сумма выплат составила 11,9 млн грн. Общая сумма выплат пострадавшим составит 20 млн грн.